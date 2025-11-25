Румынские ВВС зафиксировали вторжение БПЛА в воздушное пространство страны

11:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

ВВС Румынии зафиксировали вторжение беспилотника в воздушное пространство страны. Об этом сообщила пресс-служба румынского военного ведомства.

«Радары Минобороны Румынии утром 25 ноября обнаружили цель, которая направлялась к национальному воздушному пространству в районе уезда Тулча, — утверждается в сообщении. — В 06:28 (07:28 мск) два истребителя Eurofighter Typhoon ВВС Германии поднялись в воздух с авиабазы Михаил-Когэлничану для мониторинга обстановки. Цель проникла в национальное воздушное пространство со стороны Вилково (Украина) в сторону Килия-Веке (уезд Тулча), жителям уезда Тулча был передан сигнал тревоги Ro-Alert».

В сообщении отмечается, что в 07:11 (08:11 мск) истребитель Eurofighter Typhoon сообщил о радиолокационном контакте с целью над территорией Украины, за пределами воздушного пространства Румынии.

В 07:37 (08:37 мск) два самолета F-16 Fighting Falcon румынских ВВС взлетели с 86-й авиабазы в Борче, жителям уезда Галац был передан сигнал тревоги Ro-Alert, говорится в сообщении. «В 07:50 (08:50 мск) радиолокационные системы зафиксировали второе вторжение в национальное воздушное пространство в районе уезда Галац, самолет F-16 установил с ним радиолокационный контакт».

Происхождение БПЛА не уточняется.