0
0
0
НОВОСТИ

Румынские ВВС зафиксировали вторжение БПЛА в воздушное пространство страны

11:20 25.11.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

ВВС Румынии зафиксировали вторжение беспилотника в воздушное пространство страны. Об этом сообщила пресс-служба румынского военного ведомства.

«Радары Минобороны Румынии утром 25 ноября обнаружили цель, которая направлялась к национальному воздушному пространству в районе уезда Тулча, — утверждается в сообщении. — В 06:28 (07:28 мск) два истребителя Eurofighter Typhoon ВВС Германии поднялись в воздух с авиабазы Михаил-Когэлничану для мониторинга обстановки. Цель проникла в национальное воздушное пространство со стороны Вилково (Украина) в сторону Килия-Веке (уезд Тулча), жителям уезда Тулча был передан сигнал тревоги Ro-Alert».

В сообщении отмечается, что в 07:11 (08:11 мск) истребитель Eurofighter Typhoon сообщил о радиолокационном контакте с целью над территорией Украины, за пределами воздушного пространства Румынии.

В 07:37 (08:37 мск) два самолета F-16 Fighting Falcon румынских ВВС взлетели с 86-й авиабазы в Борче, жителям уезда Галац был передан сигнал тревоги Ro-Alert, говорится в сообщении. «В 07:50 (08:50 мск) радиолокационные системы зафиксировали второе вторжение в национальное воздушное пространство в районе уезда Галац, самолет F-16 установил с ним радиолокационный контакт».

Происхождение БПЛА не уточняется.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

11:15 25.11.2025
ГигаЧат создал анимацию с героями мультфильма «Тайна третьей планеты»
0
38
11:05 25.11.2025
Страны БРИКС растут быстрыми темпами, тесня страны с развитыми экономиками — Силуанов
0
76
11:00 25.11.2025
Рубио отказывается от двусторонних встреч с главой евродипломатии Каллас — Politico
0
88
10:32 25.11.2025
В Калининградской области задержан подросток за подготовку теракта в храме
0
144
10:20 25.11.2025
ЕС больше не может полагаться на США после появления плана Трампа по Украине — политик
0
186
10:05 25.11.2025
Япония переоценила возможности обеспечения своей безопасности через союз с США — эксперт
0
195
10:00 25.11.2025
Гибель животных в заваренных подвалах может грозить уголовной статьей — эксперт
0
189
09:52 25.11.2025
Китай добивается независимости от геополитической нестабильности за счет диверсификации энергобаланса, уверен Игорь Сечин
0
203
09:50 25.11.2025
Импорт нефти в Китай к 2030 году может вырасти на 1,4 млн баррелей в сутки
0
190
09:32 25.11.2025
Военный аналитик США предложил использовать террористов в прокси-войне с Россией
0
232

Возврат к списку