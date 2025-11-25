Макрон утверждает, что право решать судьбу замороженных активов РФ принадлежит Европе

11:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент Франции Эмманюэль Макрон утверждает, что право распоряжаться замороженными в ЕС российскими активами принадлежит Европе.

«Активы находятся в Европе, поэтому европейцы и должны решать», — указал французский лидер в эфире радиостанции RTL.

По его словам, Европе предстоит «обсудить, что делать с этими активами и как обеспечить безопасность европейцев». «По итогам этих обсуждений мы все вместе должны сказать об этом России», — сказал Макрон.