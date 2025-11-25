0
0
19
НОВОСТИ

ГигаЧат создал анимацию с героями мультфильма «Тайна третьей планеты»

11:15 25.11.2025

На конференции AI Journey 2025 был представлен ролик, демонстрирующий творческие возможности ИИ-помощника ГигаЧат и нейросети Kandinsky. Специально к мероприятию Сбер совместно с киностудией «Союзмультфильм» создали при помощи нейросетей короткометражный мультфильм по мотивам легендарной ленты «Тайна третьей планеты» (реж. Роман Качанов).

Сценарий написал ГигаЧат, а нейросеть Kandinsky участвовала в создании статичных изображений и видеоряда. Образ ГигаЧат появляется и в самом мультфильме, где голос ИИ-помощника синтезирован с помощью голосового режима и при помощи персонажа по имени Ультрум, который был назван в честь новой модели Сбера GigaChat Ultra.

ГигаЧат становится незаменимым помощником и верным другом для Алисы во всех сферах жизни: подсказывает особенности различных вселенных, объясняет правила, по которым живут их обитатели, переводит речь инопланетян самых разных форм и культур, а также советует, где отдохнуть героям после всех приключений. Помимо этого, ГигаЧат проводит глубокий анализ гигантских массивов данных, помогая команде ориентироваться в сложных ситуациях и принимать решения, от которых порой зависит судьба целых миров.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

11:20 25.11.2025
Румынские ВВС зафиксировали вторжение БПЛА в воздушное пространство страны
0
27
11:05 25.11.2025
Страны БРИКС растут быстрыми темпами, тесня страны с развитыми экономиками — Силуанов
0
76
11:00 25.11.2025
Рубио отказывается от двусторонних встреч с главой евродипломатии Каллас — Politico
0
88
10:32 25.11.2025
В Калининградской области задержан подросток за подготовку теракта в храме
0
144
10:20 25.11.2025
ЕС больше не может полагаться на США после появления плана Трампа по Украине — политик
0
186
10:05 25.11.2025
Япония переоценила возможности обеспечения своей безопасности через союз с США — эксперт
0
195
10:00 25.11.2025
Гибель животных в заваренных подвалах может грозить уголовной статьей — эксперт
0
189
09:52 25.11.2025
Китай добивается независимости от геополитической нестабильности за счет диверсификации энергобаланса, уверен Игорь Сечин
0
203
09:50 25.11.2025
Импорт нефти в Китай к 2030 году может вырасти на 1,4 млн баррелей в сутки
0
190
09:32 25.11.2025
Военный аналитик США предложил использовать террористов в прокси-войне с Россией
0
232

Возврат к списку