ГигаЧат создал анимацию с героями мультфильма «Тайна третьей планеты»

11:15

На конференции AI Journey 2025 был представлен ролик, демонстрирующий творческие возможности ИИ-помощника ГигаЧат и нейросети Kandinsky. Специально к мероприятию Сбер совместно с киностудией «Союзмультфильм» создали при помощи нейросетей короткометражный мультфильм по мотивам легендарной ленты «Тайна третьей планеты» (реж. Роман Качанов).

Сценарий написал ГигаЧат, а нейросеть Kandinsky участвовала в создании статичных изображений и видеоряда. Образ ГигаЧат появляется и в самом мультфильме, где голос ИИ-помощника синтезирован с помощью голосового режима и при помощи персонажа по имени Ультрум, который был назван в честь новой модели Сбера GigaChat Ultra.

ГигаЧат становится незаменимым помощником и верным другом для Алисы во всех сферах жизни: подсказывает особенности различных вселенных, объясняет правила, по которым живут их обитатели, переводит речь инопланетян самых разных форм и культур, а также советует, где отдохнуть героям после всех приключений. Помимо этого, ГигаЧат проводит глубокий анализ гигантских массивов данных, помогая команде ориентироваться в сложных ситуациях и принимать решения, от которых порой зависит судьба целых миров.