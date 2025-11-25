0
0
145
НОВОСТИ

Игорь Сечин: Россия - единственная в мире страна, обладающая компетенциями по всей цепочке ядерного топливного цикла

11:55 25.11.2025

Китай в развитии своей атомной промышленности использует достижения ведущих атомных держав, однако Россия – единственная в мире страна, обладающая компетенциями по всей технологической цепочке ядерного топливного цикла, заявил глава «Роснефти» Игорь Сечин на Российско-Китайском энергетическом бизнес-форуме (РКЭБФ). По его словам, Россия может самостоятельно обеспечить все этапы от добычи урана до утилизации ядерного топлива, что делает ее важным партнером в атомной сфере.

С участием России в Китае были построены четыре энергоблока Тяньваньской АЭС, в скором времени планируется завершить строительство еще четырех атомных блоков АЭС «Тяньвань» и «Сюйдапу». РФ и КНР сотрудничают и в поставках сырья, и в производстве топливных элементов по российским технологиям. Россия также содействует Китаю в выполнении проекта строительства реактора на быстрых нейтронах, который обеспечивает более глубокое выгорание топлива и более высокую эффективность. «Напомню, что наша страна является единственным обладателем этой технологии», - подчеркнул Сечин.

По его словам, эти проекты взаимовыгодны и России и Китаю. Например, стоимость самого современного российского реактора ВВЭР-1200 в два раза ниже, чем американского AP 1000.

Напомним, РКЭБФ открылся в Пекине сегодня. На него в столицу КНР прибыли около 450 человек, среди которых политические деятели, представители более 100 крупнейших российских и китайских компаний различных отраслей, ученые, эксперты и аналитики. Форум проводится ежегодно с 2018 года, его соорганизаторами являются «Роснефть» и компания CNPC.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

12:32 25.11.2025
Случаи возвращения ушедших из РФ иностранных компаний пока единичны — Шохин
0
69
12:20 25.11.2025
Доходы от конфликта на Украине спасают экономику Британии от банкротства — СВР
0
110
12:05 25.11.2025
Пленум Верховного суда РФ сократил президиум суда с 13 до 11 судей
0
140
12:00 25.11.2025
Песков назвал информационной вакханалией ситуацию вокруг мирного плана США
0
146
11:32 25.11.2025
Макрон утверждает, что право решать судьбу замороженных активов РФ принадлежит Европе
0
174
11:20 25.11.2025
Румынские ВВС зафиксировали вторжение БПЛА в воздушное пространство страны
0
195
11:15 25.11.2025
ГигаЧат создал анимацию с героями мультфильма «Тайна третьей планеты»
0
196
11:05 25.11.2025
Страны БРИКС растут быстрыми темпами, тесня страны с развитыми экономиками — Силуанов
0
206
11:00 25.11.2025
Рубио отказывается от двусторонних встреч с главой евродипломатии Каллас — Politico
0
245
10:32 25.11.2025
В Калининградской области задержан подросток за подготовку теракта в храме
0
258

Возврат к списку