Игорь Сечин: Россия - единственная в мире страна, обладающая компетенциями по всей цепочке ядерного топливного цикла
11:55 25.11.2025
Китай в развитии своей атомной промышленности использует достижения ведущих атомных держав, однако Россия – единственная в мире страна, обладающая компетенциями по всей технологической цепочке ядерного топливного цикла, заявил глава «Роснефти» Игорь Сечин на Российско-Китайском энергетическом бизнес-форуме (РКЭБФ). По его словам, Россия может самостоятельно обеспечить все этапы от добычи урана до утилизации ядерного топлива, что делает ее важным партнером в атомной сфере.
С участием России в Китае были построены четыре энергоблока Тяньваньской АЭС, в скором времени планируется завершить строительство еще четырех атомных блоков АЭС «Тяньвань» и «Сюйдапу». РФ и КНР сотрудничают и в поставках сырья, и в производстве топливных элементов по российским технологиям. Россия также содействует Китаю в выполнении проекта строительства реактора на быстрых нейтронах, который обеспечивает более глубокое выгорание топлива и более высокую эффективность. «Напомню, что наша страна является единственным обладателем этой технологии», - подчеркнул Сечин.
По его словам, эти проекты взаимовыгодны и России и Китаю. Например, стоимость самого современного российского реактора ВВЭР-1200 в два раза ниже, чем американского AP 1000.
Напомним, РКЭБФ открылся в Пекине сегодня. На него в столицу КНР прибыли около 450 человек, среди которых политические деятели, представители более 100 крупнейших российских и китайских компаний различных отраслей, ученые, эксперты и аналитики. Форум проводится ежегодно с 2018 года, его соорганизаторами являются «Роснефть» и компания CNPC.
