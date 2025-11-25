Песков назвал информационной вакханалией ситуацию вокруг мирного плана США

12:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Ситуация вокруг предложенного Вашингтоном мирного плана по урегулированию украинского кризиса сейчас представляет собой информационную вакханалию. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Сейчас невозможно комментировать каждое сообщение СМИ. Я бы охарактеризовал ситуацию как информационную вакханалию — по-другому ее не назовешь. Действительно очень много противоречивых данных публикуется, противоречивых заявлений, и так далее и тому подобное», — сказал представитель Кремля.