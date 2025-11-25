0
Пленум Верховного суда РФ сократил президиум суда с 13 до 11 судей

12:05 25.11.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Пленум Верховного суда России внес изменения в регламент суда, сократив состав президиума Верховного суда с 13 до 11 судей. Такое решение принято на заседании под председательством главы высшей судебной инстанции Игоря Краснова.

Других изменений в регламент Верховного суда, который был утвержден Пленумом 7 августа 2014 года, не вносилось.

В настоящее время фактическая численность президиума составляет 9 судей. В его состав в силу должности входят председатель Верховного суда и семь его заместителей — Петр Серков, Игорь Крупнов, Юрий Глазов, Владимир Давыдов, Юрий Иваненко, Владимир Хомчик, Сергей Рудаков. Остальные члены президиума Верховного суда утверждаются Советом Федерации по представлению президента России, основанному на предложении председателя Верховного суда и при наличии положительного заключения Высшей квалификационной коллегии судей (ВККС) России.

В настоящее время в состав президиума входит также судья Николай Тимошин, возглавляющий ВККС.

