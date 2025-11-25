12:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Служба внешней разведки (СВР) России уверена, что Лондон добивается продолжения конфликта на Украине, чтобы спасти британскую экономику от банкротства. По ее данным, поставка беспилотников должна дать доход, превышающий $6 млрд.

«Доходы от войны фактически спасают от банкротства британскую экономику», — говорится в сообщении пресс-бюро СВР, опубликованном на ее сайте.

В Службе внешней разведки указали, что «некогда проблемные предприятия ВПК королевства превратились в локомотив национальной промышленности». «Компании BAE Systems и Thales UK реализуют многомиллиардные контракты на производство продукции военного назначения в интересах Киева. Предполагается наращивать поставки Украине БПЛА за счет средств стран ЕС. Ожидаемый доход — свыше $6 млрд», — привели примеры в СВР.