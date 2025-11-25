Доходы от конфликта на Украине спасают экономику Британии от банкротства — СВР
12:20 25.11.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Служба внешней разведки (СВР) России уверена, что Лондон добивается продолжения конфликта на Украине, чтобы спасти британскую экономику от банкротства. По ее данным, поставка беспилотников должна дать доход, превышающий $6 млрд.
«Доходы от войны фактически спасают от банкротства британскую экономику», — говорится в сообщении пресс-бюро СВР, опубликованном на ее сайте.
В Службе внешней разведки указали, что «некогда проблемные предприятия ВПК королевства превратились в локомотив национальной промышленности». «Компании BAE Systems и Thales UK реализуют многомиллиардные контракты на производство продукции военного назначения в интересах Киева. Предполагается наращивать поставки Украине БПЛА за счет средств стран ЕС. Ожидаемый доход — свыше $6 млрд», — привели примеры в СВР.
Новости
- 12:32 25.11.2025
- Случаи возвращения ушедших из РФ иностранных компаний пока единичны — Шохин
- 12:05 25.11.2025
- Пленум Верховного суда РФ сократил президиум суда с 13 до 11 судей
- 12:00 25.11.2025
- Песков назвал информационной вакханалией ситуацию вокруг мирного плана США
- 11:55 25.11.2025
- Игорь Сечин: Россия - единственная в мире страна, обладающая компетенциями по всей цепочке ядерного топливного цикла
- 11:32 25.11.2025
- Макрон утверждает, что право решать судьбу замороженных активов РФ принадлежит Европе
- 11:20 25.11.2025
- Румынские ВВС зафиксировали вторжение БПЛА в воздушное пространство страны
- 11:15 25.11.2025
- ГигаЧат создал анимацию с героями мультфильма «Тайна третьей планеты»
- 11:05 25.11.2025
- Страны БРИКС растут быстрыми темпами, тесня страны с развитыми экономиками — Силуанов
- 11:00 25.11.2025
- Рубио отказывается от двусторонних встреч с главой евродипломатии Каллас — Politico
- 10:32 25.11.2025
- В Калининградской области задержан подросток за подготовку теракта в храме
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать