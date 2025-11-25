0
0
58
НОВОСТИ

Случаи возвращения ушедших из РФ иностранных компаний пока единичны — Шохин

12:32 25.11.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Случаи возвращения в РФ ушедших из-за санкций иностранных компаний пока единичны, массовым стал приход зарубежных инвесторов из дружественных стран. Об этом заявил президент Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин на международном форуме Финансового университета «Россия: образ будущего».

«Время от времени мы начинаем обсуждать вопрос, на каких условиях будет осуществляться возвращение иностранных компаний ушедших. Ну это единичные случаи: ушедшие и возвраты их. А вот достаточно массовый приход инвесторов из дружественных стран — это реальность, и вот здесь очень важно этот инвестиционный импульс для отечественных инвесторов и производителей сохранить. С тем, чтобы не допустить инвестиционной паузы», — сказал Шохин.

