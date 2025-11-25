Большинство немцев считают, что отношения ФРГ с США ухудшились — опрос

13:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Большинство немцев полагают, что отношения Германии с США ухудшились после того, как вашингтонскую администрацию возглавил Дональд Трамп. Об этом свидетельствуют результаты исследования, проведенного социологической службой Forsa по заказу Фонда Кёрбера.

73% респондентов оценили отношения с США как плохие. Еще год назад — при Джо Байдене — 75% участников аналогичного опроса оценивали их положительно. Важнейшим внешнеполитическим партнером Германии немцы считают Францию (46%). Соединенным Штатам такую роль отводят лишь 26% респондентов.

При этом только 38% немцев заявили, что США являются партнером в вопросе урегулирования конфликта на Украине. 58% так не считают.