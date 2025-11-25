0
0
144
НОВОСТИ

Большинство немцев считают, что отношения ФРГ с США ухудшились — опрос

13:05 25.11.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Большинство немцев полагают, что отношения Германии с США ухудшились после того, как вашингтонскую администрацию возглавил Дональд Трамп. Об этом свидетельствуют результаты исследования, проведенного социологической службой Forsa по заказу Фонда Кёрбера.

73% респондентов оценили отношения с США как плохие. Еще год назад — при Джо Байдене — 75% участников аналогичного опроса оценивали их положительно. Важнейшим внешнеполитическим партнером Германии немцы считают Францию (46%). Соединенным Штатам такую роль отводят лишь 26% респондентов.

При этом только 38% немцев заявили, что США являются партнером в вопросе урегулирования конфликта на Украине. 58% так не считают.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

14:12 25.11.2025
Трамп предлагает мирный план, видя, что ситуация неблагоприятна для Киева — президент Болгарии
0
44
14:00 25.11.2025
В США второй год подряд фиксируется рекордное число случаев заболевания коклюшем
0
82
13:32 25.11.2025
Бизнес ждет начало «весны» в российской экономике осенью 2026 г.- Шохин
0
136
13:20 25.11.2025
ВС РФ освободили Иванополье в ДНР
0
140
13:00 25.11.2025
Грете Тунберг запретили въезд в Венецию за окраску Гранд-канала в зеленый цвет
0
169
12:32 25.11.2025
Случаи возвращения ушедших из РФ иностранных компаний пока единичны — Шохин
0
205
12:20 25.11.2025
Доходы от конфликта на Украине спасают экономику Британии от банкротства — СВР
0
233
12:05 25.11.2025
Пленум Верховного суда РФ сократил президиум суда с 13 до 11 судей
0
264
12:00 25.11.2025
Песков назвал информационной вакханалией ситуацию вокруг мирного плана США
0
281
11:55 25.11.2025
Игорь Сечин: Россия - единственная в мире страна, обладающая компетенциями по всей цепочке ядерного топливного цикла
0
271

Возврат к списку