Большинство немцев считают, что отношения ФРГ с США ухудшились — опрос
13:05 25.11.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Большинство немцев полагают, что отношения Германии с США ухудшились после того, как вашингтонскую администрацию возглавил Дональд Трамп. Об этом свидетельствуют результаты исследования, проведенного социологической службой Forsa по заказу Фонда Кёрбера.
73% респондентов оценили отношения с США как плохие. Еще год назад — при Джо Байдене — 75% участников аналогичного опроса оценивали их положительно. Важнейшим внешнеполитическим партнером Германии немцы считают Францию (46%). Соединенным Штатам такую роль отводят лишь 26% респондентов.
При этом только 38% немцев заявили, что США являются партнером в вопросе урегулирования конфликта на Украине. 58% так не считают.
