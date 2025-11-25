Бизнес ждет начало «весны» в российской экономике осенью 2026 г.- Шохин

13:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Российский бизнес ждет осенью будущего года «весну» в экономике после завершения периода охлаждения. Об этом заявил президент Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин на международном форуме Финансового университета «Россия: образ будущего».

«Нужно вот этот период охлаждения, во-первых, чтобы он не оказался оттепелью. А во-вторых, его максимально быстро нужно пройти с тем, чтобы уже к концу следующего года оживлять экономику. И ждем следующей осенью весны», — сказал Шохин.