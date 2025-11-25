Бизнес ждет начало «весны» в российской экономике осенью 2026 г.- Шохин
13:32 25.11.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Российский бизнес ждет осенью будущего года «весну» в экономике после завершения периода охлаждения. Об этом заявил президент Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин на международном форуме Финансового университета «Россия: образ будущего».
«Нужно вот этот период охлаждения, во-первых, чтобы он не оказался оттепелью. А во-вторых, его максимально быстро нужно пройти с тем, чтобы уже к концу следующего года оживлять экономику. И ждем следующей осенью весны», — сказал Шохин.
НОВОСТИ
- 14:12 25.11.2025
- Трамп предлагает мирный план, видя, что ситуация неблагоприятна для Киева — президент Болгарии
- 14:00 25.11.2025
- В США второй год подряд фиксируется рекордное число случаев заболевания коклюшем
- 13:20 25.11.2025
- ВС РФ освободили Иванополье в ДНР
- 13:05 25.11.2025
- Большинство немцев считают, что отношения ФРГ с США ухудшились — опрос
- 13:00 25.11.2025
- Грете Тунберг запретили въезд в Венецию за окраску Гранд-канала в зеленый цвет
- 12:32 25.11.2025
- Случаи возвращения ушедших из РФ иностранных компаний пока единичны — Шохин
- 12:20 25.11.2025
- Доходы от конфликта на Украине спасают экономику Британии от банкротства — СВР
- 12:05 25.11.2025
- Пленум Верховного суда РФ сократил президиум суда с 13 до 11 судей
- 12:00 25.11.2025
- Песков назвал информационной вакханалией ситуацию вокруг мирного плана США
- 11:55 25.11.2025
- Игорь Сечин: Россия - единственная в мире страна, обладающая компетенциями по всей цепочке ядерного топливного цикла
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать