В США второй год подряд фиксируется рекордное число случаев заболевания коклюшем
14:00 25.11.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Рекордная за последние шесть лет статистика заболевания коклюшем фиксируется в Соединенных Штатах. Такие данные содержатся в бюллетенях, опубликованных на сайте Центра по контролю и профилактике заболеваний США (CDC).
С 2020 года число заболевших в США ежегодно не превышало 7 тысяч человек. В 2024 году была отмечена первая за пять лет крупная вспышка — порядка 33 тыс. случаев. С начала этого года, как уточнили телеканалу АВС в CDC, уже зафиксировано более 25 тыс. заболевших, и их число к концу года еще увеличится.
В июне Панамериканская организация здравоохранения сообщила о всплеске заболеваемости коклюшем в странах Северной и Южной Америки, в том числе в США.
В США вакцинация от коклюша началась в конце 1940-х годов. До этого ежегодно в стране число заболевших составляло около 200 тыс. человек, порядка 9 тыс. детей ежегодно умирали от коклюша. В 2025 году в США отмечено уже несколько подобных смертей.
