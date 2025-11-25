Британия теряет $118 млрд в год из-за потерянных после Brexit налогов — отчет

14:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Выход Великобритании из состава Евросоюза (Brexit) ежегодно обходится стране в 90 млрд фунтов стерлингов (более $118 млрд) в виде недополученных налоговых поступлений. Об этом сообщила газета The Independent со ссылкой на отчет экспертов.

Согласно документу, подготовленному американским Национальным бюро экономических исследований (NBER) по заказу библиотеки Палаты общин британского парламента, Brexit нанес больший, чем ожидалось, ущерб экономике королевства, в том числе и «в виде значительных потерь налоговых поступлений».

Экономический ущерб, «нанесенный референдумом 2016 года по вопросу выхода из ЕС, привел к тому, что ВВП Великобритании оказался на 6-8% ниже, чем мог бы быть», говорится в отчете. Показатель ВВП на душу населения снизился на 2,7-3,7 тыс. фунтов ($3,5-4,8 тыс.).