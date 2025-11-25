ВСУ за сутки потеряли в зоне СВО около 1 345 солдат

15:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Российские военнослужащие ликвидировали порядка 1 345 украинских боевиков за минувшие сутки, сообщили в Минобороны России.

Согласно данным ведомства, в зоне ответственности группировки войск «Север» противник потерял свыше 130 человек, от действий группировок «Запад» — до 230, «Южная» — более 225, «Центр» — более 445, на направлении «Восток» — до 240 и «Днепр» — более 75 военнослужащих.