ВС РФ взяли в огневой мешок группировку ВСУ в Яровой — Кимаковский

15:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Украинская группировка в населенном пункте Яровая вблизи Святогорска оказалась в огневом мешке. Об этом рассказал ТАСС советник главы ДНР Игорь Кимаковский.

«В Яровой группировка противника находится в огневом мешке», — сообщил Кимаковский.