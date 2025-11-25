ВС РФ взяли в огневой мешок группировку ВСУ в Яровой — Кимаковский
15:12 25.11.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Украинская группировка в населенном пункте Яровая вблизи Святогорска оказалась в огневом мешке. Об этом рассказал ТАСС советник главы ДНР Игорь Кимаковский.
«В Яровой группировка противника находится в огневом мешке», — сообщил Кимаковский.
НОВОСТИ
- 16:00 25.11.2025
- В Турции задержаны лица, занимавшиеся сбором данных о чиновниках для разведки ОАЭ
- 15:32 25.11.2025
- Белоруссия не отгораживается от Евросоюза, ЕС сам себя изолирует — глава МИД
- 15:00 25.11.2025
- ВСУ за сутки потеряли в зоне СВО около 1 345 солдат
- 14:32 25.11.2025
- Британия теряет $118 млрд в год из-за потерянных после Brexit налогов — отчет
- 14:30 25.11.2025
- Сбер предупреждает о распространении в социальных сетях поддельных видео с дипфейками медийных персон
- 14:12 25.11.2025
- Трамп предлагает мирный план, видя, что ситуация неблагоприятна для Киева — президент Болгарии
- 14:00 25.11.2025
- В США второй год подряд фиксируется рекордное число случаев заболевания коклюшем
- 13:32 25.11.2025
- Бизнес ждет начало «весны» в российской экономике осенью 2026 г.- Шохин
- 13:20 25.11.2025
- ВС РФ освободили Иванополье в ДНР
- 13:05 25.11.2025
- Большинство немцев считают, что отношения ФРГ с США ухудшились — опрос
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать