Белоруссия не отгораживается от Евросоюза, ЕС сам себя изолирует — глава МИД

15:32 25.11.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Глава МИД Белоруссии Максим Рыженков заявил, что республика не отгораживается от Европейского союза, ЕС сам себя изолирует.

«Мы не отгораживаемся от Европейского союза. На самом деле сегодня парадоксальная ситуация — Европейский союз ограничением определенного взаимодействия с нами, с Россией самоизолируется», — сказал он на пресс-конференции по итогам совместного заседания коллегий министерств иностранных дел России и Белоруссии.

