В Турции задержаны лица, занимавшиеся сбором данных о чиновниках для разведки ОАЭ

Полиция и национальная разведка Турции провели задержания лиц, собиравших информацию для разведслужб ОАЭ. Как говорится в заявлении Генпрокуратуры Стамбула, была раскрыта деятельность группы лиц в сфере «политического или военного шпионажа».

«Сотрудники разведывательной службы Объединенных Арабских Эмиратов, используя полученный от GSM-компании в Турции номер телефона, через фиктивные пользовательские профили пытались собрать биографические данные о представителях руководства ключевых организаций оборонной промышленности, действующих в нашей стране, данные о телефоне, используемом министерством иностранных дел. Пытались собрать информацию биографического характера о высокопоставленных чиновниках путем установления контактов с должностными лицами некоторых иностранных государств», — сообщила Генпрокуратура.

По итогам расследования «были идентифицированы четыре человека, которые по указанию сотрудников разведки ОАЭ приобрели GSM-линию [SIM-карту], принадлежащую турецкому оператору, для осуществления вышеуказанной деятельности». Затем они «вывезли приобретенную SIM-карту в ОАЭ, предоставили ее сотрудникам разведки и установили между собой контакты».

«25 ноября 2025 года была проведена операция по задержанию этих лиц и пресечению их преступной деятельности. Три человека были задержаны, на имя еще одного подозреваемого, находящегося за границей, был выдан ордер на арест», — говорится в заявлении.