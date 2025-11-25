Рубио звонили разгневанные чиновники ЕС из-за плана США по Украине — WSJ

16:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Госсекретарю США Марко Рубио звонили разгневанные чиновники Евросоюза после подготовки Вашингтоном «мирного плана» по Украине. Об этом сообщила газета The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источники.

По их информации, после того, как детали плана стали на прошлой неделе достоянием общественности, Белый дом столкнулся «с внезапным кризисом». Положения документа «шокировали европейские правительства и сторонников Киева в Конгрессе США», пишет издание.

По словам официальных лиц, «Рубио пришлось отвечать на звонки от разгневанных европейских чиновников и законодателей».