0
0
157
НОВОСТИ

Рубио звонили разгневанные чиновники ЕС из-за плана США по Украине — WSJ

16:12 25.11.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Госсекретарю США Марко Рубио звонили разгневанные чиновники Евросоюза после подготовки Вашингтоном «мирного плана» по Украине. Об этом сообщила газета The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источники.

По их информации, после того, как детали плана стали на прошлой неделе достоянием общественности, Белый дом столкнулся «с внезапным кризисом». Положения документа «шокировали европейские правительства и сторонников Киева в Конгрессе США», пишет издание.

По словам официальных лиц, «Рубио пришлось отвечать на звонки от разгневанных европейских чиновников и законодателей».

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

17:14 25.11.2025
За последние два года число малых и средних предприятий из Китая, открывших счета в Сбере, выросло в полтора раза
0
46
17:12 25.11.2025
Суд ЕС обязал Польшу признать заключенные за границей однополые браки
0
49
17:10 25.11.2025
Сбер: Китай является партнером России по многим вопросам международной повестки
0
51
17:00 25.11.2025
Нидерланды вложат до 2,9 млрд евро в систему защиты от беспилотников
0
85
16:32 25.11.2025
Украина согласилась с условиями американского мирного плана — ABC News
0
163
16:00 25.11.2025
В Турции задержаны лица, занимавшиеся сбором данных о чиновниках для разведки ОАЭ
0
173
15:32 25.11.2025
Белоруссия не отгораживается от Евросоюза, ЕС сам себя изолирует — глава МИД
0
223
15:12 25.11.2025
ВС РФ взяли в огневой мешок группировку ВСУ в Яровой — Кимаковский
0
226
15:00 25.11.2025
ВСУ за сутки потеряли в зоне СВО около 1 345 солдат
0
228
14:32 25.11.2025
Британия теряет $118 млрд в год из-за потерянных после Brexit налогов — отчет
0
289

Возврат к списку