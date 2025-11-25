Украина согласилась с условиями американского мирного плана — ABC News

16:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Украина договорилась с США об условиях потенциального мирного соглашения по украинскому конфликту, некоторые детали плана еще предстоит уладить. Об этом сообщил телеканал ABC News со ссылкой на американского чиновника.

«Украинцы согласились на мирное соглашение. Есть некоторые незначительные детали, которые нужно уладить, но они согласились на мирное соглашение», — приводит телеканал его слова.