Нидерланды вложат до 2,9 млрд евро в систему защиты от беспилотников

17:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Нидерланды инвестируют до 2,9 млрд евро в развитие системы противодействия беспилотникам. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на данные правительства королевства.

Указывается, что средства пойдут на закупку «мобильных боевых систем», включая дистанционно управляемые вооружения и коммуникационное оборудование, которое может использоваться в составе оперативной системы противовоздушной обороны. Власти королевства рассматривают расширение системы противодействия БПЛА как ключевой элемент повышения готовности вооруженных сил к современным угрозам, отмечает Reuters.

За последние несколько месяцев в Нидерландах сообщалось о нескольких случаях пролета неопознанных дронов, в том числе, вблизи авиабазы Фолкел и порта Флиссинген. Тем не менее, ни в одном из случаев уголовное дело не было возбуждено.