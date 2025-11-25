Нидерланды вложат до 2,9 млрд евро в систему защиты от беспилотников
17:00 25.11.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Нидерланды инвестируют до 2,9 млрд евро в развитие системы противодействия беспилотникам. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на данные правительства королевства.
Указывается, что средства пойдут на закупку «мобильных боевых систем», включая дистанционно управляемые вооружения и коммуникационное оборудование, которое может использоваться в составе оперативной системы противовоздушной обороны. Власти королевства рассматривают расширение системы противодействия БПЛА как ключевой элемент повышения готовности вооруженных сил к современным угрозам, отмечает Reuters.
За последние несколько месяцев в Нидерландах сообщалось о нескольких случаях пролета неопознанных дронов, в том числе, вблизи авиабазы Фолкел и порта Флиссинген. Тем не менее, ни в одном из случаев уголовное дело не было возбуждено.
НОВОСТИ
- 17:14 25.11.2025
- За последние два года число малых и средних предприятий из Китая, открывших счета в Сбере, выросло в полтора раза
- 17:12 25.11.2025
- Суд ЕС обязал Польшу признать заключенные за границей однополые браки
- 17:10 25.11.2025
- Сбер: Китай является партнером России по многим вопросам международной повестки
- 16:32 25.11.2025
- Украина согласилась с условиями американского мирного плана — ABC News
- 16:12 25.11.2025
- Рубио звонили разгневанные чиновники ЕС из-за плана США по Украине — WSJ
- 16:00 25.11.2025
- В Турции задержаны лица, занимавшиеся сбором данных о чиновниках для разведки ОАЭ
- 15:32 25.11.2025
- Белоруссия не отгораживается от Евросоюза, ЕС сам себя изолирует — глава МИД
- 15:12 25.11.2025
- ВС РФ взяли в огневой мешок группировку ВСУ в Яровой — Кимаковский
- 15:00 25.11.2025
- ВСУ за сутки потеряли в зоне СВО около 1 345 солдат
- 14:32 25.11.2025
- Британия теряет $118 млрд в год из-за потерянных после Brexit налогов — отчет
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать