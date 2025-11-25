Суд ЕС обязал Польшу признать заключенные за границей однополые браки

17:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Суд ЕС обязал Польшу признать однополые браки ее граждан, заключенные за границей. Об этом говорится в постановлении суда ЕС.

«Отказ в признании брака между двумя гражданами страны Евросоюза противоречит европейским нормам, поскольку нарушает свободу и право на защиту частной и семейной жизни», — говорится в постановлении суда по иску польской гомосексуальной пары, заключившей брак в Германии, который местные власти отказались признать законным.

Суд постановил, что власти Польши должны признать этот брак, создав таким образом судебный прецедент в ЕС.

Постановление суда сформулировано таким образом, что его мотивировочная часть может быть отнесена не только к Польше, но и к любой стране ЕС, не разрешающей однополый браки, в частности, к Венгрии.