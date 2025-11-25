0
НОВОСТИ

Прах Щедрина и Плисецкой развеяли над Окой

17:32 25.11.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Прах народного артиста СССР композитора Родиона Щедрина и народной артистки СССР балерины Майи Плисецкой был развеян над Окой. Об этом сообщил ТАСС народный артист РФ Андрис Лиепа.

«Майя и Родион мечтали, чтобы их прах развеяли над Россией. Так и сделали. Совместили их прах и развеяли его над Окой», — сказал собеседник агентства, не уточнив, когда это произошло.

Согласно информации от источника ТАСС, над Окой была развеяна только часть праха композитора и балерины, церемония прошла в узком кругу друзей и близких. Оставшаяся часть праха, вероятно, будет развеяна публично.

Щедрин умер в ночь на 29 августа 2025 года в возрасте 92 лет, Плисецкая умерла 2 мая 2015-го. Они были кремированы в Германии.

