Прах Щедрина и Плисецкой развеяли над Окой
17:32 25.11.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Прах народного артиста СССР композитора Родиона Щедрина и народной артистки СССР балерины Майи Плисецкой был развеян над Окой. Об этом сообщил ТАСС народный артист РФ Андрис Лиепа.
«Майя и Родион мечтали, чтобы их прах развеяли над Россией. Так и сделали. Совместили их прах и развеяли его над Окой», — сказал собеседник агентства, не уточнив, когда это произошло.
Согласно информации от источника ТАСС, над Окой была развеяна только часть праха композитора и балерины, церемония прошла в узком кругу друзей и близких. Оставшаяся часть праха, вероятно, будет развеяна публично.
Щедрин умер в ночь на 29 августа 2025 года в возрасте 92 лет, Плисецкая умерла 2 мая 2015-го. Они были кремированы в Германии.
