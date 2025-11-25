0
НОВОСТИ

Стороны конфликта в Судане не приняли американский план урегулирования — советник Трампа

18:00 25.11.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Ни «Силы быстрого реагирования» (СБР), ни суданская армия не приняли представленный США проект мирного соглашения. Об этом заявил старший советник президента США по Африке Массад Булос.

«Мы передали сторонам сильный проект мирного соглашения, однако ни „Силы быстрого реагирования“, ни суданская армия пока его не приняли. <…> Сейчас мы тесно работаем с участниками конфликта и надеемся, что они одобрят всеобъемлющий текст, который мы представили», — сказал американский чиновник на пресс-конференции с дипломатическим советником президента ОАЭ в Абу-Даби. Он также подчеркнул, что президент США Дональд Трамп сделал урегулирование конфликта в Судане «одним из своих приоритетов».

По его словам, стороны конфликта «в целом приветствовали инициативу США, однако не приняли сам текст». Булос отметил, что Вашингтон добивается согласия именно на первоначальный вариант документа, тогда как суданская армия представила «ряд предварительных условий».

