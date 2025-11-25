0
НОВОСТИ

Стармер заявил о неприемлемости для Лондона ряда пунктов плана Трампа по Украине

18:40 25.11.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Первоначальный план администрации президента США Дональда Трампа по урегулированию конфликта на Украине содержал ряд пунктов, которые были неприемлемы для Киева и Лондона. Об этом заявил премьер-министр Великобритании Кир Стармер, выступая в Палате общин (нижней палате парламента).

«Первоначальный черновик плана из 28 пунктов включал положения, которые были бы неприемлемы. Однако в нем также были важные элементы, которые будут необходимы для справедливого и длительного мира. Например, в нем изложены шаги США и партнеров в контексте гарантий безопасности. Это очень значимые [положения]. После обсуждений в Женеве удалось добиться прогресса между США и Украиной и внести обновления в концепцию мира», — сказал глава правительства.

Стармер добавил, что в настоящее время «ведется работа по внесению изменений в этот план».

