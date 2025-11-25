«Коалиция желающих» задействует меры по Украине только после прекращения огня — МО Франции
19:20 25.11.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Меры, которые готовит так называемая коалиция желающих, могут быть задействованы только после прекращения огня или подписания мирного договора. Об этом заявила министр Вооруженных сил Франции Катрин Вотрен на пресс-конференции в Варшаве по итогам переговоров со своим польским коллегой Владиславом Косиняк-Камышем.
«То, что сейчас готовит коалиция желающих, может быть задействовано только в том случае, если будет объявлено прекращение огня или мирный план», — сказала она, выразив мнение, что «до этого еще далеко».
Вотрен не уточнила, какие именно меры она имеет в виду. По ее словам, «основная идея „коалиции желающих“ — это в первую очередь возрождение украинской армии, чтобы она могла обеспечивать соблюдение мирного договора, который будет подписан».
Ранее президент Франции Эмманюэль Макрон в эфире радиостанции RTL заявил, что так называемая коалиция желающих намерена после завершения конфликта разместить свои силы «на второй линии, вдали от фронта». По его словам, одним из вариантов может стать размещение «на запасных площадках в Киеве и Одессе».
НОВОСТИ
- 20:00 25.11.2025
- Россиянин из-за наводнения оказался заблокирован в отеле в таиландском городе Хатъяй
- 18:52 25.11.2025
- Более 200 нуждающихся детей Республики Алтай примут участие в «Елке желаний» курорта «Манжерок»
- 18:40 25.11.2025
- Стармер заявил о неприемлемости для Лондона ряда пунктов плана Трампа по Украине
- 18:00 25.11.2025
- Стороны конфликта в Судане не приняли американский план урегулирования — советник Трампа
- 17:32 25.11.2025
- Прах Щедрина и Плисецкой развеяли над Окой
- 17:30 25.11.2025
- По инициативе России китайские ученые приняли активное участие в реализации проекта AI Horizons
- 17:14 25.11.2025
- За последние два года число малых и средних предприятий из Китая, открывших счета в Сбере, выросло в полтора раза
- 17:12 25.11.2025
- Суд ЕС обязал Польшу признать заключенные за границей однополые браки
- 17:10 25.11.2025
- Сбер: Китай является партнером России по многим вопросам международной повестки
- 17:00 25.11.2025
- Нидерланды вложат до 2,9 млрд евро в систему защиты от беспилотников
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать