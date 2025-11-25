«Коалиция желающих» задействует меры по Украине только после прекращения огня — МО Франции

19:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Меры, которые готовит так называемая коалиция желающих, могут быть задействованы только после прекращения огня или подписания мирного договора. Об этом заявила министр Вооруженных сил Франции Катрин Вотрен на пресс-конференции в Варшаве по итогам переговоров со своим польским коллегой Владиславом Косиняк-Камышем.

«То, что сейчас готовит коалиция желающих, может быть задействовано только в том случае, если будет объявлено прекращение огня или мирный план», — сказала она, выразив мнение, что «до этого еще далеко».

Вотрен не уточнила, какие именно меры она имеет в виду. По ее словам, «основная идея „коалиции желающих“ — это в первую очередь возрождение украинской армии, чтобы она могла обеспечивать соблюдение мирного договора, который будет подписан».

Ранее президент Франции Эмманюэль Макрон в эфире радиостанции RTL заявил, что так называемая коалиция желающих намерена после завершения конфликта разместить свои силы «на второй линии, вдали от фронта». По его словам, одним из вариантов может стать размещение «на запасных площадках в Киеве и Одессе».