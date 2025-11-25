Сбер: Китай является партнером России по многим вопросам международной повестки

17:10

Китай является партнером России по многим вопросам международной повестки. За последние годы в двустороннем энергетическом сотрудничестве достигнуты позитивные результаты, что сыграло положительную роль в социально-экономическом развитии двух государств. Об этом первый заместитель председателя правления Сбербанка Александр Ведяхин рассказал в интервью китайскому изданию Ifeng.

«Например, отдельный потенциал заложен в сфере девелопмента. В России реализуется большое количество масштабных проектов по строительству различных видов недвижимости. Сбер считает данный рынок перспективным и успешно реализует ряд высокотехнологичных проектов», – сказал он.