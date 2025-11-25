За последние два года число малых и средних предприятий из Китая, открывших счета в Сбере, выросло в полтора раза

17:14

Сотрудничество между Россией и Китаем ведется как финансово-банковской сфере, так и в науке. Об этом первый заместитель председателя правления Сбербанка Александр Ведяхин рассказал в интервью китайскому изданию Ifeng.

По его словам, за последние два года число малых и средних предприятий из Китая, открывших счета в Сбере, выросло на 50%. «Это наглядный пример того, как мы выполняем функцию финансового моста, поддерживая расчёты и сервисы для компаний, работающих в двусторонней торговле», – отметил он.