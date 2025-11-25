По инициативе России китайские ученые приняли активное участие в реализации проекта AI Horizons
17:30 25.11.2025
|Фото пресс-службы Сбера
«Итоговый отчет по результатам исследованиям представили ведущие мировые AI-исследователи из России, Китая, Индии, Сербии и Вьетнама в рамках конференции AI Journey. Сейчас отчет доступен AI-специалистам в разных странах мира на русском, английском и китайском языках», – отметил он.
Новости
- 18:52 25.11.2025
- Более 200 нуждающихся детей Республики Алтай примут участие в «Елке желаний» курорта «Манжерок»
- 18:40 25.11.2025
- Стармер заявил о неприемлемости для Лондона ряда пунктов плана Трампа по Украине
- 18:00 25.11.2025
- Стороны конфликта в Судане не приняли американский план урегулирования — советник Трампа
- 17:32 25.11.2025
- Прах Щедрина и Плисецкой развеяли над Окой
- 17:14 25.11.2025
- За последние два года число малых и средних предприятий из Китая, открывших счета в Сбере, выросло в полтора раза
- 17:12 25.11.2025
- Суд ЕС обязал Польшу признать заключенные за границей однополые браки
- 17:10 25.11.2025
- Сбер: Китай является партнером России по многим вопросам международной повестки
- 17:00 25.11.2025
- Нидерланды вложат до 2,9 млрд евро в систему защиты от беспилотников
- 16:32 25.11.2025
- Украина согласилась с условиями американского мирного плана — ABC News
- 16:12 25.11.2025
- Рубио звонили разгневанные чиновники ЕС из-за плана США по Украине — WSJ
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать