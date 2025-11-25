0
НОВОСТИ

По инициативе России китайские ученые приняли активное участие в реализации проекта AI Horizons

17:30 25.11.2025

Фото пресс-службы Сбера
По инициативе России китайские коллеги наряду с более чем 270 учеными из 36 стран приняли активное участие в реализации проекта AI Horizons – форсайт-исследовании, направленном на формирование перечня перспективных направлений и исследовательских тем в области AI. Об этом первый заместитель председателя правления Сбербанка Александр Ведяхин рассказал в интервью китайскому изданию Ifeng.

«Итоговый отчет по результатам исследованиям представили ведущие мировые AI-исследователи из России, Китая, Индии, Сербии и Вьетнама в рамках конференции AI Journey. Сейчас отчет доступен AI-специалистам в разных странах мира на русском, английском и китайском языках», – отметил он.




