Россиянин из-за наводнения оказался заблокирован в отеле в таиландском городе Хатъяй
20:00 25.11.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Россиянин Евгений Зарецкий оказался заблокирован в отеле в таиландском городе Хатъяй, который подвергся сильному наводнению. Об этом он сообщил корреспонденту ТАСС.
«Всего в отеле находятся порядка 40-50 человек. Здесь точно нет других россиян, есть ли они еще где-то в городе, я не знаю. Здесь в основном находятся малайзийцы и китайцы, есть также граждане США, Великобритании и Сингапура. Два раза в сутки отель включает генератор, в течение часа-полутора есть возможность заряжать телефоны. В российское генконсульство на Пхукете я не обращался, так как, с моей точки зрения, ситуация очень далека от критичной. Нам сегодня привезли провизии на лодке, ожидаем эвакуацию. Претензий к местным властям и экстренным службам у меня нет», — сказал он.
Россиянин отметил, что он находится в безопасности в здании, верхние этажи которого не затопило водой. «Я уверен, что здесь есть реально более уязвимые группы, которым помощь требуется больше, чем нам. Здесь полно одноэтажных домов, там надо в первую очередь людей снимать, мы-то находимся в тепле и сухости. У нас на данный момент затоплен только первый этаж, поэтому фактически все одноэтажные дома в нашем районе ушли под воду, из-под которой видны только крыши», — добавил собеседник агентства.
Газета Bangkok Post ранее информировала, что по меньшей мере 13 человек погибли из-за наводнения в южной таиландской провинции Сонгкхла, где находится Хатъяй, который пострадал сильнее всего. Территорию провинции правительство Таиланда объявило зоной стихийного бедствия. В ликвидации последствий стихии задействованы Военно-морские силы Таиланда, которые также оказывают гуманитарную помощь пострадавшему населению. Всего последствиями наводнения оказались затронуты около 2 млн человек.
Власти Сонгкхлы объявили в понедельник о немедленной эвакуации населения города Хатъяй с населением 160 тыс. человек.
