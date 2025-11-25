Более 200 нуждающихся детей Республики Алтай примут участие в «Елке желаний» курорта «Манжерок»

18:52

Фото пресс-служба курорта «Манжерок»

Курорт Сбера «Манжерок» вновь запускает благотворительную акцию «Елка желаний». В преддверии Нового года курорт воплотит в реальность мечты юных жителей Республики Алтай, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. Акция реализуется в рамках социальной программы «Манжерок-детям».

Всесезонный курорт «Манжерок» продолжает добрую традицию и уже третий год подряд помогает исполнять заветные мечты особых детей. В этом году компания увеличила количество участников благотворительной акции в три раза.

В рамках социальной программы «Манжерок-детям» дети из социальных категорий со всех районов республики получат возможность стать участниками этой акции. Благотворительная акция нацелена на поддержку детей, среди которых более 80 детей из многодетных и малообеспеченных семей, 45 детей-инвалидов, 30 детей-сирот, более 25 детей погибших участников СВО, а также дети спортсмены и дети, проявившие отвагу.

«В преддверии праздника у нас есть добрая традиция — помогать нуждающимся детям. К примеру, Ижена — девочка с ограниченными возможностями здоровья из Усть-Канского района, мечтает о настоящем бинокле, чтобы наблюдать за животными, бабочками и любоваться пейзажами. А есть и мечты, тесно связанные с культурой Алтая. Дарина из Онгудайского района попросила у Деда Мороза на Новый год - топшуур. Она хочет научиться играть на этом национальном музыкальном инструменте», — рассказал генеральный директор всесезонного курорта «Манжерок» Владимир Щербинин.

«Мы вместе с нашими партнерами исполняем заветные мечты более 200 детей. В этом году к нам присоединился новый партнер — некоммерческая организация «Территория добра. Мы призываем всех неравнодушных людей присоединиться к нашей большой инициативе и помочь осуществить мечты детей, которые столкнулись с трудностями», – добавил он.

На главной елке курорта будут размещены заветные шары с именами и желаниями детей. Каждый гость может стать Дедом Морозом для конкретного ребенка, подарив ему долгожданный подарок. Организаторы призывают присоединиться к благотворительной акции «Елке желаний» и помочь сделать этот Новый год особенным для тех, кто ждет чуда.

«Елка желаний» курорта «Манжерок» — это не просто благотворительное мероприятие, но и пример того, как ответственный бизнес может поддерживать общество и делать мир лучше. Курорт стремится вдохновить другие компании на участие в подобных инициативах.

Подобные инициативы «Манжерок» реализует на постоянной основе. Всего за последние годы на эти цели было израсходовано более 400 миллионов рублей. Компания не только проводит благотворительные дни на курорте, но и создает условия для улучшения качества жизни детей и взрослых в регионе, строя детские и спортивные площадки, выступая спонсорами различных образовательных организаций и мероприятий.