РФ в 2025 году аннулировала 7,3 тыс. разрешений на работу из-за незнания языка — Совбез
20:40 25.11.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
РФ аннулировала 7,3 тыс. разрешений на работу иностранных граждан из-за незнания русского языка в 2025 году, этот показатель за год вырос на 57%. Об этом в интервью «Российской газете» заявил заместитель секретаря Совета безопасности (СБ) РФ Александр Гребенкин.
«В зависимости от цели нахождения иностранного гражданина на территории нашей страны определены требования к уровню владения русским языком, знания истории и основ законодательства РФ. Отсутствие необходимого уровня владения русским языком послужило основанием для аннулирования в этом году 7,3 тыс. разрешений на работу (на 57% больше, чем в 2024 году)», — рассказал он.
