НОВОСТИ

Черногория введет визовый режим для россиян в сентябре 2026 года

21:20 25.11.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Черногория намерена ввести визы для российских граждан к концу сентября 2026 года. Об этом сообщили в посольстве страны в Москве.

«В соответствии с обязательствами, взятыми на себя Черногорией на пути к полноправному членству в Евросоюзе, страна должна полностью привести свою визовую политику в соответствие с политикой ЕС к концу третьего квартала 2026 года (к концу сентября — прим. ТАСС). Это, среди прочего, включает введение визового режима для граждан Российской Федерации», — отметили дипломаты в комментарии RTVI.

Ранее премьер-министр Черногории Милойко Спайич подтвердил, что изменения визового режима неизбежны и будут реализованы в кратчайшие сроки.

