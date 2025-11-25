Число незаконно находящихся в РФ иностранцев сократилось за 5 лет более чем в 3 раза

22:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Число принятых решений об административном выдворении из России и о неразрешении въезда увеличилось почти на треть. Об этом в интервью «Российской газете» заявил заместитель секретаря Совета безопасности (СБ) РФ Александр Гребенкин.

«Повышена результативность административной практики. В частности, на иностранных граждан за последние 2,5 года составлено порядка 7,2 млн протоколов об административных правонарушениях, — обратил внимание замсекретаря СБ РФ. — Число принятых решений об административном выдворении из страны и о неразрешении въезда увеличилось в среднем почти на треть, о сокращении срока временного пребывания — на 25,3%. В этом году в 2,3 раза увеличилось по сравнению с прошлым годом число выявленных и привлеченных к ответственности иностранных граждан, уклонившихся от выезда из России (порядка 246 тысяч). В результате принятых комплексных мер число иностранных граждан, находящихся в РФ незаконно, сократилось за последнее пятилетие более чем в 3 раза».