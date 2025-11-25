Число незаконно находящихся в РФ иностранцев сократилось за 5 лет более чем в 3 раза
22:00 25.11.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Число принятых решений об административном выдворении из России и о неразрешении въезда увеличилось почти на треть. Об этом в интервью «Российской газете» заявил заместитель секретаря Совета безопасности (СБ) РФ Александр Гребенкин.
«Повышена результативность административной практики. В частности, на иностранных граждан за последние 2,5 года составлено порядка 7,2 млн протоколов об административных правонарушениях, — обратил внимание замсекретаря СБ РФ. — Число принятых решений об административном выдворении из страны и о неразрешении въезда увеличилось в среднем почти на треть, о сокращении срока временного пребывания — на 25,3%. В этом году в 2,3 раза увеличилось по сравнению с прошлым годом число выявленных и привлеченных к ответственности иностранных граждан, уклонившихся от выезда из России (порядка 246 тысяч). В результате принятых комплексных мер число иностранных граждан, находящихся в РФ незаконно, сократилось за последнее пятилетие более чем в 3 раза».
НОВОСТИ
- 21:20 25.11.2025
- Черногория введет визовый режим для россиян в сентябре 2026 года
- 20:40 25.11.2025
- РФ в 2025 году аннулировала 7,3 тыс. разрешений на работу из-за незнания языка — Совбез
- 20:00 25.11.2025
- Россиянин из-за наводнения оказался заблокирован в отеле в таиландском городе Хатъяй
- 19:20 25.11.2025
- «Коалиция желающих» задействует меры по Украине только после прекращения огня — МО Франции
- 18:52 25.11.2025
- Более 200 нуждающихся детей Республики Алтай примут участие в «Елке желаний» курорта «Манжерок»
- 18:40 25.11.2025
- Стармер заявил о неприемлемости для Лондона ряда пунктов плана Трампа по Украине
- 18:00 25.11.2025
- Стороны конфликта в Судане не приняли американский план урегулирования — советник Трампа
- 17:32 25.11.2025
- Прах Щедрина и Плисецкой развеяли над Окой
- 17:30 25.11.2025
- По инициативе России китайские ученые приняли активное участие в реализации проекта AI Horizons
- 17:14 25.11.2025
- За последние два года число малых и средних предприятий из Китая, открывших счета в Сбере, выросло в полтора раза
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать