Фон дер Ляйен намерена обсудить с Рубио экспроприацию активов РФ
22:40 25.11.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен намерена обсудить на видеоконференции «коалиции желающих» с участием госсекретаря США Марко Рубио возможность экспроприации российских активов. Ее заявление распространила пресс-служба Еврокомиссии (ЕК).
«Мы приветствуем участие госсекретаря Марко Рубио в нашей видеоконференции», — написала глава ЕК. — Центральным пунктом нашей дискуссии станет вопрос финансирования Украины с использованием активов России». Фон дер Ляйен заявила, что «коалиция желающих» якобы будет обсуждать «путь к миру на Украине», который она видит в «усилении давления на Россию» и принятии «новых последовательных пакетов санкций».
