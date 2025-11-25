Фон дер Ляйен намерена обсудить с Рубио экспроприацию активов РФ

22:40 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен намерена обсудить на видеоконференции «коалиции желающих» с участием госсекретаря США Марко Рубио возможность экспроприации российских активов. Ее заявление распространила пресс-служба Еврокомиссии (ЕК).

«Мы приветствуем участие госсекретаря Марко Рубио в нашей видеоконференции», — написала глава ЕК. — Центральным пунктом нашей дискуссии станет вопрос финансирования Украины с использованием активов России». Фон дер Ляйен заявила, что «коалиция желающих» якобы будет обсуждать «путь к миру на Украине», который она видит в «усилении давления на Россию» и принятии «новых последовательных пакетов санкций».