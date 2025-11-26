Трамп утверждает, что РФ и Украина обсуждают обмен территориями
09:05 26.11.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Президент США Дональд Трамп утверждает, что Россия и Украина обсуждают обоюдный обмен территориями.
«Они обсуждают обоюдный обмен землями и пытаются разграничить [территорию]», — сказал хозяин Белого дома, пояснив, что невозможно проложить границу через «середину дома или через середину трассы». «Это сложный процесс, он не идет быстро», — отметил Трамп.
НОВОСТИ
- 10:20 26.11.2025
- Трамп заявил, что мирный план США по Украине сокращен с 28 до 22 пунктов
- 10:05 26.11.2025
- Болсонару уже начал отбывать наказание в виде 27 лет тюремного заключения — судья
- 10:00 26.11.2025
- В РФ разработаны предложения в ответ на возможное изъятие ее активов Западом — Чуйченко
- 09:32 26.11.2025
- «Коалиция желающих» предложила полностью использовать замороженные активы РФ для Киева
- 09:20 26.11.2025
- До 95% жителей РФ к 2036 году должны ощущать себя прежде всего россиянами — стратегия
- 09:00 26.11.2025
- За ночь над регионами РФ уничтожены 33 украинских БПЛА
- 22:40 25.11.2025
- Фон дер Ляйен намерена обсудить с Рубио экспроприацию активов РФ
- 22:00 25.11.2025
- Число незаконно находящихся в РФ иностранцев сократилось за 5 лет более чем в 3 раза
- 21:20 25.11.2025
- Черногория введет визовый режим для россиян в сентябре 2026 года
- 20:40 25.11.2025
- РФ в 2025 году аннулировала 7,3 тыс. разрешений на работу из-за незнания языка — Совбез
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать