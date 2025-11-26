Трамп утверждает, что РФ и Украина обсуждают обмен территориями

09:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент США Дональд Трамп утверждает, что Россия и Украина обсуждают обоюдный обмен территориями.

«Они обсуждают обоюдный обмен землями и пытаются разграничить [территорию]», — сказал хозяин Белого дома, пояснив, что невозможно проложить границу через «середину дома или через середину трассы». «Это сложный процесс, он не идет быстро», — отметил Трамп.