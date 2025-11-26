До 95% жителей РФ к 2036 году должны ощущать себя прежде всего россиянами — стратегия
09:20 26.11.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Практически все население России должно к 2036 году идентифицировать себя как россиян. Такая цель заложена в утвержденную президентом РФ Владимиром Путиным стратегию национальной политики на следующие 10 лет.
В 2036 году органы власти проконтролируют достижение такого показателя, как «уровень общероссийской гражданской идентичности (гражданского самосознания) — не менее 95%». Одновременно «доля граждан Российской Федерации, положительно оценивающих отношения между представителями различных национальностей», должна достигнуть 85%, а тех, кто допускает «возникновение серьезных конфликтов на национальной (этнической) почве», — не более 15%.
Все это, согласно документу, призвано укрепить «сплоченность многонационального народа Российской Федерации (российской нации)», которая будет сформирована «на основе признания общности истории, культуры и ценностных идеалов».
