В РФ разработаны предложения в ответ на возможное изъятие ее активов Западом — Чуйченко

10:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Предложения ответа на возможное изъятие российских активов странами Запада разработаны в РФ. Об этом заявил ТАСС министр юстиции РФ Константин Чуйченко.

«Разработаны предложения в ответ на возможную конфискацию российских активов странами Запада. Они представлены руководству страны», — сообщил Чуйченко, не приводя деталей.

По его словам, «планируемое недружественными государствами изъятие российских активов является грубым нарушением фундаментальных норм международного права, влечет возникновение у таких государств и иных лиц обязанности компенсировать ущерб, причиненный нарушением прав Российской Федерации на ее имущество».