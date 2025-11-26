0
0
77
НОВОСТИ

В РФ разработаны предложения в ответ на возможное изъятие ее активов Западом — Чуйченко

10:00 26.11.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Предложения ответа на возможное изъятие российских активов странами Запада разработаны в РФ. Об этом заявил ТАСС министр юстиции РФ Константин Чуйченко.

«Разработаны предложения в ответ на возможную конфискацию российских активов странами Запада. Они представлены руководству страны», — сообщил Чуйченко, не приводя деталей.

По его словам, «планируемое недружественными государствами изъятие российских активов является грубым нарушением фундаментальных норм международного права, влечет возникновение у таких государств и иных лиц обязанности компенсировать ущерб, причиненный нарушением прав Российской Федерации на ее имущество».

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

10:20 26.11.2025
Трамп заявил, что мирный план США по Украине сокращен с 28 до 22 пунктов
0
0
10:05 26.11.2025
Болсонару уже начал отбывать наказание в виде 27 лет тюремного заключения — судья
0
60
09:32 26.11.2025
«Коалиция желающих» предложила полностью использовать замороженные активы РФ для Киева
0
127
09:20 26.11.2025
До 95% жителей РФ к 2036 году должны ощущать себя прежде всего россиянами — стратегия
0
141
09:05 26.11.2025
Трамп утверждает, что РФ и Украина обсуждают обмен территориями
0
199
09:00 26.11.2025
За ночь над регионами РФ уничтожены 33 украинских БПЛА
0
176
22:40 25.11.2025
Фон дер Ляйен намерена обсудить с Рубио экспроприацию активов РФ
0
799
22:00 25.11.2025
Число незаконно находящихся в РФ иностранцев сократилось за 5 лет более чем в 3 раза
0
675
21:20 25.11.2025
Черногория введет визовый режим для россиян в сентябре 2026 года
0
778
20:40 25.11.2025
РФ в 2025 году аннулировала 7,3 тыс. разрешений на работу из-за незнания языка — Совбез
0
694

Возврат к списку