Трамп заявил, что мирный план США по Украине сокращен с 28 до 22 пунктов

Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент США Дональд Трамп заявил, что число пунктов в предложенном Вашингтоном плане мирного урегулирования на Украине было сокращено с 28 до 22.

«Это была просто схема. Все, что было, это схема. Это не было планом. Это была концепция», — сказал хозяин Белого дома журналистам на борту своего самолета по пути во Флориду, где, как ожидается, он проведет выходные по случаю отмечаемого в США 27 ноября Дня благодарения. Его попросили прокомментировать критику со стороны соратников по Республиканской партии, которые сочли первоначальную версию предложенного американской администрацией мирного плана слишком пророссийской.

«И оттуда они взяли каждый из 28 пунктов, и в итоге их получилось 22. Многие из них (вопросов — прим. ТАСС) были решены, и на самом деле решены очень благоприятным образом», — добавил Трамп.

На прошлой неделе стало известно, что Вашингтон предложил план по украинскому урегулированию, состоящий из 28 пунктов. Эта программа вызвала недовольство партнеров Киева в Европе.