Трамп заявил, что мирный план США по Украине сокращен с 28 до 22 пунктов
10:20 26.11.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Президент США Дональд Трамп заявил, что число пунктов в предложенном Вашингтоном плане мирного урегулирования на Украине было сокращено с 28 до 22.
«Это была просто схема. Все, что было, это схема. Это не было планом. Это была концепция», — сказал хозяин Белого дома журналистам на борту своего самолета по пути во Флориду, где, как ожидается, он проведет выходные по случаю отмечаемого в США 27 ноября Дня благодарения. Его попросили прокомментировать критику со стороны соратников по Республиканской партии, которые сочли первоначальную версию предложенного американской администрацией мирного плана слишком пророссийской.
«И оттуда они взяли каждый из 28 пунктов, и в итоге их получилось 22. Многие из них (вопросов — прим. ТАСС) были решены, и на самом деле решены очень благоприятным образом», — добавил Трамп.
На прошлой неделе стало известно, что Вашингтон предложил план по украинскому урегулированию, состоящий из 28 пунктов. Эта программа вызвала недовольство партнеров Киева в Европе.
НОВОСТИ
- 11:34 26.11.2025
- Сбер с партнерами формирует для клиентов экосистему сервисов, связанных с жилой недвижимостью
- 11:32 26.11.2025
- В ЕС срочно разрабатывают план для предотвращения финансового краха Украины — Politico
- 11:30 26.11.2025
- Сбер и ВШЭ открывают регистрацию на олимпиаду «Высшая лига» для студентов
- 11:20 26.11.2025
- Борис Джонсон сорвал мир между РФ и Украиной — журнал британской армии
- 11:05 26.11.2025
- Российские новостройки в ноябре подорожали почти в 50 городах
- 11:00 26.11.2025
- Сильные морозы ожидаются в конце ноября в трех округах РФ
- 10:32 26.11.2025
- Задача «слива» беседы с Уиткоффом — помешать контактам РФ и США, считает Ушаков
- 10:05 26.11.2025
- Болсонару уже начал отбывать наказание в виде 27 лет тюремного заключения — судья
- 10:00 26.11.2025
- В РФ разработаны предложения в ответ на возможное изъятие ее активов Западом — Чуйченко
- 09:32 26.11.2025
- «Коалиция желающих» предложила полностью использовать замороженные активы РФ для Киева
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать