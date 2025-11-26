Задача «слива» беседы с Уиткоффом — помешать контактам РФ и США, считает Ушаков

10:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Помешать налаживанию российско-американских отношений — задача «слива» в прессу «расшифровок», якобы отражающих содержание разговоров помощника президента РФ Юрия Ушакова и спецпосланника американского лидера Стива Уиткоффа. Такое мнение высказал сам Ушаков репортеру ВГТРК Павлу Зарубину.

«Чтобы, наверное, помешать, — предположил он, отвечая на вопрос журналиста, зачем делаются такие публикации. — Вряд ли это делается, чтобы улучшить отношения, — они сейчас выстраиваются тяжело, выстраиваются путем такого рода контактов, в том числе и по телефону».