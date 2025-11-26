Сбер и ВШЭ открывают регистрацию на олимпиаду «Высшая лига» для студентов

11:30

НИУ ВШЭ совместно со Сбером запустили регистрацию на олимпиаду студентов и выпускников «Высшая лига». В прошлом году в соревновании приняли участие более 10 000 человек из 82 регионов России и 38 стран мира.

Олимпиада проходит в два этапа: отборочный в формате онлайн-тестирования и заключительный этап. До 21 января необходимо пройти регистрацию на сайте олимпиады.

Всего олимпиада охватывает 34 направления — от прикладной математики и бизнес-информатики до востоковедения. Наибольший интерес у студентов вызывают менеджмент, экономика и лингвистика. В новом сезоне планируется открыть направление «Кибербезопасность», а в культурологии добавятся треки по визуальной культуре и исследованиям кино.

В 2025 году число зарегистрировавшихся выросло на 11% по сравнению с предыдущим годом и достигло 13 230 человек. С момента запуска олимпиады в 2009 году, когда участие приняли 1945 человек, масштаб проекта вырос более чем в пять раз.

Дипломанты олимпиады получают преференции при поступлении в магистратуру НИУ ВШЭ, включая дополнительные баллы в портфолио и возможность претендовать на бюджетные места и скидки по оплате обучения, а также право шанс получить Грант Президента РФ. Студенты младших курсов, показавшие высокие результаты, получают право сразу выйти в финал олимпиады следующего сезона, минуя отборочный тур.

«Поддерживая “Высшую лигу”, мы инвестируем в то, что определяет будущее любой компании и страны — в людей, их потенциал и готовность расти, – сказала Ольга Цуканова, управляющий директор — руководитель Дирекции академических партнёрств Сбера. – Олимпиада дает студентам то, чего часто не хватает в обычной учебе: возможность проверить себя в реальной конкуренции, понять свою силу и увидеть, где еще есть пространство для развития. Для нас важно, чтобы талантливые ребята со всей России знали: их знания и амбиции не останутся незамеченными, а путь к интересным проектам и карьере начинается именно с таких шагов — когда ты сам выбираешь испытание и идешь навстречу сложностям».

«Участие в олимпиаде «Высшая лига» — это прекрасный способ получить адекватную внешнюю оценку своих знаний и компетенций, выявить проблемные места, чтобы продолжить свой профессиональный рост, – отметила Тамара Протасевич, директор по работе с одаренными учащимися НИУ ВШЭ. – Можно сказать, что это путь саморазвития и способ управления вами набора высоты как специалиста. Важно также, что успех в олимпиаде дает возможность получить льготы при поступлении в магистратуру и даже сменить траекторию обучения».