Увязывание встречи Трампа и Зеленского с согласованием мира разрушило планы Ермака — NYP
12:32 26.11.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Сообщение президента США Дональда Трампа о том, что он будет готов встретиться с российским лидером Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским только после согласования мирного плана, разрушило ожидания главы офиса Зеленского Андрея Ермака. Об этом пишет газета New York Post.
Трамп поручил своему спецпосланнику Стивену Уиткоффу встретиться с президентом РФ, а министру Сухопутных войск США Дэниелу Дрисколлу — провести переговоры с Украиной. Он также отметил, что надеется в скором времени провести встречу с Путиным и Зеленским, но лишь тогда, когда сделка по урегулированию конфликта будет согласована или будет находиться на финальных стадиях. Как пишет газета, это сообщение было опубликовано в тот момент, когда Ермак давал ей интервью и заявил, что надеется на подписание Трампом и Зеленским американо-украинского плана урегулирования во время празднования Дня благодарения 27 ноября. New York Post отмечает, что эта новость вызвала опустошение у Ермака и он сильно погрустнел. На вопрос о реакции на это сообщение глава офиса Зеленского попросил 24 часа на раздумья.
