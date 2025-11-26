В Кузбассе 75% угольных компаний работают с убытком — губернатор
12:20 26.11.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Убытки фиксируют 75% угольных компаний Кемеровской области из-за кризиса в отрасли, сообщил губернатор Илья Середюк в ходе прямой линии.
«Мировые цены на уголь на рынке очень низкие, и курсовая разница не в пользу работы предприятий. 75% наших угольщиков работают с отрицательной рентабельностью, а значит, — с убытком. И финансируют свою деятельность за счет текущей продажи угля и работы других активов. У нас многие угольщики работают как холдинговые предприятия, у многих из них есть другие направления бизнеса. Чтобы поддерживать предприятия, финансировать текущую деятельность в условиях убытков, они привлекают средства коммерческих банков и рассчитывают на государственную поддержку», — сказал Середюк.
По его словам, ранее прогнозировалось, что 30 предприятий из 151 будут работать в так называемой красной зоне. Это не позволяет предприятиям выплачивать зарплату, налоги и проводить другие платежи. В настоящее время приостановлена работа 18 угольных предприятий. В связи с этим для региона будет важно заключить соглашение с РЖД о вывозе угля на восток в размере 60 млн тонн в 2026 году.
