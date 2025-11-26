0
0
73
НОВОСТИ

В США 80% избирателей США считают, что правительство страны коррумпировано — опрос

13:00 26.11.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Четыре из пяти американских избирателей полагают, что федеральное правительство США коррумпировано. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного исследовательской организацией Rasmussen Reports.

По ее данным, такой точки зрения придерживаются 80% респондентов, из них 44% охарактеризовали уровень коррупции в Вашингтоне как «очень высокий». 14% опрошенных выразили мнение, что масштабы коррупционных злоупотреблений в правительственных структурах незначительны.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

13:20 26.11.2025
РФ неофициально получала несколько вариантов мирного плана США — Ушаков
0
0
13:05 26.11.2025
Контрабандное оружие на молдавско-румынской границе было завезено с Украины — прокуратура
0
54
12:32 26.11.2025
Увязывание встречи Трампа и Зеленского с согласованием мира разрушило планы Ермака — NYP
0
146
12:20 26.11.2025
В Кузбассе 75% угольных компаний работают с убытком — губернатор
0
156
12:05 26.11.2025
Народный артист РСФСР Всеволод Шиловский скончался на 88-м году жизни
0
174
12:00 26.11.2025
США поставят Эр-Рияду менее современные версии F-35 из-за беспокойства Израиля — Axios
0
184
11:34 26.11.2025
Сбер с партнерами формирует для клиентов экосистему сервисов, связанных с жилой недвижимостью
0
210
11:32 26.11.2025
В ЕС срочно разрабатывают план для предотвращения финансового краха Украины — Politico
0
215
11:30 26.11.2025
Сбер и ВШЭ открывают регистрацию на олимпиаду «Высшая лига» для студентов
0
201
11:20 26.11.2025
Борис Джонсон сорвал мир между РФ и Украиной — журнал британской армии
0
235

Возврат к списку