В США 80% избирателей США считают, что правительство страны коррумпировано — опрос

13:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Четыре из пяти американских избирателей полагают, что федеральное правительство США коррумпировано. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного исследовательской организацией Rasmussen Reports.

По ее данным, такой точки зрения придерживаются 80% респондентов, из них 44% охарактеризовали уровень коррупции в Вашингтоне как «очень высокий». 14% опрошенных выразили мнение, что масштабы коррупционных злоупотреблений в правительственных структурах незначительны.