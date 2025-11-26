0
0
0
НОВОСТИ

РФ неофициально получала несколько вариантов мирного плана США — Ушаков

13:20 26.11.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Россия по неофициальным каналам получила несколько вариантов предложенного Вашингтоном мирного плана по урегулированию на Украине, в которых «можно запутаться». Официально предложений Москве никто не направлял, указал помощник президента РФ Юрий Ушаков в беседе с репортером ВГТРК Павлом Зарубиным.

По словам дипломата, Москва получила план «по неофициальным каналам». «Официальной нет, но бумага есть», — ответил Ушаков на вопрос, получала ли РФ официальный вариант.

«Там несколько бумаг, — уточнил помощник президента. — Несколько вариантов, кое в чем даже можно запутаться». «Скажем так, какие-то последние версии к нам попали — я так думаю», — заключил Ушаков.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

13:05 26.11.2025
Контрабандное оружие на молдавско-румынской границе было завезено с Украины — прокуратура
0
54
13:00 26.11.2025
В США 80% избирателей США считают, что правительство страны коррумпировано — опрос
0
73
12:32 26.11.2025
Увязывание встречи Трампа и Зеленского с согласованием мира разрушило планы Ермака — NYP
0
146
12:20 26.11.2025
В Кузбассе 75% угольных компаний работают с убытком — губернатор
0
156
12:05 26.11.2025
Народный артист РСФСР Всеволод Шиловский скончался на 88-м году жизни
0
174
12:00 26.11.2025
США поставят Эр-Рияду менее современные версии F-35 из-за беспокойства Израиля — Axios
0
184
11:34 26.11.2025
Сбер с партнерами формирует для клиентов экосистему сервисов, связанных с жилой недвижимостью
0
210
11:32 26.11.2025
В ЕС срочно разрабатывают план для предотвращения финансового краха Украины — Politico
0
215
11:30 26.11.2025
Сбер и ВШЭ открывают регистрацию на олимпиаду «Высшая лига» для студентов
0
201
11:20 26.11.2025
Борис Джонсон сорвал мир между РФ и Украиной — журнал британской армии
0
235

Возврат к списку