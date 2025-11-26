РФ неофициально получала несколько вариантов мирного плана США — Ушаков

13:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Россия по неофициальным каналам получила несколько вариантов предложенного Вашингтоном мирного плана по урегулированию на Украине, в которых «можно запутаться». Официально предложений Москве никто не направлял, указал помощник президента РФ Юрий Ушаков в беседе с репортером ВГТРК Павлом Зарубиным.

По словам дипломата, Москва получила план «по неофициальным каналам». «Официальной нет, но бумага есть», — ответил Ушаков на вопрос, получала ли РФ официальный вариант.

«Там несколько бумаг, — уточнил помощник президента. — Несколько вариантов, кое в чем даже можно запутаться». «Скажем так, какие-то последние версии к нам попали — я так думаю», — заключил Ушаков.