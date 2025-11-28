Жапаров просил увеличить число направляемых в Киргизию учителей из РФ — Путин
15:00 26.11.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Россия направила в Киргизию более 150 учителей, однако руководство республики считает это число недостаточным. Москва солидарна в такой оценке и продолжит расширять гуманитарные связи с Бишкеком, отметил президент РФ Владимир Путин, выступая с заявлением для прессы.
«Направили в Киргизию более 150 педагогов в рамках проекта „Российский учитель за рубежом“, — поделился Путин. — Полагаю — и президент [Киргизии] в ходе нашего общения, в том числе и неформального, говорил об этом, — что этого тоже мало и недостаточно». «Согласен с вами», — обратился российский лидер к Садыру Жапарову.
«Подчеркну: Россия продолжит оказывать содействие повышению качества образования на русском языке, — указал президент РФ. — Мы регулярно снабжаем учебными пособиями местные школы и вузы». «Помогаем строить в Киргизии новые русскоязычные школы. Планируется, что первые три такие школы откроют свои двери в 2027 году. Всего же их будет девять в разных регионах страны», — добавил глава государства.
