Сотрудничество России и Китая позволило им подготовиться к нарастающему глобальному кризису – депутат Госдумы Делягин

13:42

Попытки стран Запада повлиять на Россию и Китай путем санкционного давления оказались безуспешны, поскольку и РФ и КНР тесно сотрудничают в энергетической сфере, заявил заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике Михаил Делягин, оценивая работу VII российско-китайского энергетического форума, состоявшегося 25 ноября в Пекине. По словам депутата, целенаправленная политика китайского руководства позволила КНР пользоваться преимуществами одновременно как плановой, так и рыночной модели экономики, а к 2035 году Пекин планирует «построить не просто социалистическую, но и «модернизированную» державу».

Успехи Китая базируются не только на прогрессе в науке, но и в успехах энергетической отрасли. «Именно он формирует сегодня новый облик всей мировой энергетики, опираясь на гармоничный синтез традиционных и альтернативных источников», – отмечает Делягин.

По словам депутата, санкционные меры Запада не способны нанести значимый ущерб РФ и КНР, зато способны привести к существенному удорожанию энергии для самих организаторов ограничительных мер, причем, не на проценты, а в разы. «Россия и Китай подготовились как к этому, так и в целом к нарастающему глобальному кризису заблаговременным созданием не только современной инфраструктуры поставок нефти и газа, обеспечившей общую энергобезопасность, но и основ финансовой инфраструктуры. Так, за последние годы двусторонние расчеты почти полностью переведены на национальные валюты, а во внешней торговле Китая с 2010 года удельный вес юаня вырос с 2 до 52%, а доллара рухнул почти вдвое – с 83 до 43%», – заявил парламентарий.