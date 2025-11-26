Администрация Трампа не собирается приглашать ЮАР на саммит G20 во Флориду в 2026-м году - СМИ
21:47 26.11.2025 Источник: Интерфакс
Администрация президента США Дональда Трампа не намерена приглашать ЮАР на мероприятия в рамках саммита G20, который пройдет в декабре 2026 года в американском штате Флорида, сообщает в среду CNN со ссылкой на источник. "Администрация Трампа не планирует приглашать ЮАР для участия в событиях G20, которые будут проходить в США в следующем году", - информирует телеканал.
Пресс-секретарь президента ЮАР Винсент Магвенья сообщил CNN, что ему известно о "таких слухах", однако подчеркнул, что, пока ЮАР не получит официального уведомления об отказе, будет считать эту информацию носящей лишь предположительный характер.
Между тем, по словам источника, США намерены пригласить Польшу для участия во встречах 2026 года. Польша активно добивается членства в G20, напоминает телеканал.
В случае отсутствия ЮАР на саммите в США это станет первым за 20 лет случаем, когда страну отстраняют от участия в саммите по желанию принимающей стороны, отмечает CNN.
НОВОСТИ
- 19:46 26.11.2025
- Власти Литвы решили, что страна оплатит все расходы за пребывание военных США
- 19:35 26.11.2025
- Армения на данном этапе не обсуждает вопрос о выходе из ОДКБ - Глава МИД Армении
- 19:15 26.11.2025
- За 10 месяцев 2025 года выпуск легковых авто в РФ снизился почти на 10% - Росстат
- 19:07 26.11.2025
- Сбер выступил за скидки на маркетплейсах, но по картам всех банков
- 17:40 26.11.2025
- Президент Гвинеи-Бисау сообщил, что в стране происходит госпереворот — Jeune Afrique
- 17:12 26.11.2025
- Более 565 тыс. человек заболели холерой с начала года, более 7 тыс. умерли — ВОЗ
- 17:00 26.11.2025
- Минцифры РФ предлагает создать государственную систему связи
- 16:45 26.11.2025
- Сбер внедрил искусственный интеллект в методологию оценки рыночной стоимости недвижимости
- 16:32 26.11.2025
- У США есть понимание сложности украинского вопроса, считает Путин
- 16:12 26.11.2025
- Максимальные суммы страховых выплат в РФ выросли более чем вдвое за 4 года — Голикова
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать