Над регионами России за ночь сбили 32 украинских БПЛА
09:00 01.12.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Силы ПВО за ночь сбили 32 украинских беспилотника над регионами России. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
«В течение прошедшей ночи в период с 23:30 мск 30 ноября до 07:00 1 декабря дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 32 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа: четыре БПЛА — над территорией Белгородской области, четыре БПЛА — над территорией Брянской области, четыре БПЛА — над территорией Краснодарского края, четыре БПЛА — над территорией Новгородской области, четыре БПЛА — над территорией Ростовской области, три БПЛА — над акваторией Азовского моря, три БПЛА — над территорией Ленинградской области, два БПЛА — над территорией Воронежской области, один БПЛА — над территорией Волгоградской области, один БПЛА — над территорией Курской области, один БПЛА — над территорией Смоленской области и один БПЛА — над территорией Тульской области», — сообщили в военном ведомстве.
