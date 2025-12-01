Компании США резко нарастили производство ракет из-за истощения запасов — СМИ
12:05 01.12.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Американский ВПК был вынужден резко нарастить производство боеприпасов из-за истощения запасов на складах Пентагона и возросшего мирового спроса на снаряды. Об этом сообщила газета The Washington Times.
По ее информации, ключевые производители вооружений в США под давлением Пентагона и Конгресса вкладывают миллионы долларов в производство, чтобы ускорить пополнение арсеналов, истощенных в результате поставок вооружений на Украину, в Израиль и другие горячие точки. Анонимный источник сообщил, что американский ВПК осознал, что последние годы производство находится на катастрофически низком уровне.
В частности, крупнейшие компании, такие как L3 Harris, Lockheed Martin и General Dynamics, в общей сложности инвестировали $700 млн в разработку и производство твердотопливных ракетных двигателей. Ожидается, что к 2026 году объемы производства крупных двигателей этой категории превысят текущие в шесть раз, а менее крупных — в три раза.
НОВОСТИ
- 12:32 01.12.2025
- Индия строит три крупные военные базы у границы с Бангладеш — агентство
- 12:20 01.12.2025
- США не информировали ЕС об итогах переговоров по Украине, признала Каллас
- 12:00 01.12.2025
- Нигер будет сам продавать свой уран — президент
- 11:32 01.12.2025
- Свыше 40% поляков выступают за разрыв дипломатических отношений с РФ — опрос
- 11:20 01.12.2025
- В ГД предложили обязать мигрантов покупать полис ДМС при переезде в РФ
- 11:05 01.12.2025
- США в ультимативной форме потребовали от Мадуро покинуть Венесуэлу — СМИ
- 11:00 01.12.2025
- За время президентства Байдена в США переехали 100 тыс. граждан Афганистана
- 10:35 01.12.2025
- Путин отменил визы для туристов из Китая
- 10:20 01.12.2025
- ВС РФ начали зачистку севера Красноармейска — Пушилин
- 10:05 01.12.2025
- Украина настаивает на личной встрече Зеленского и Трампа — СМИ
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать