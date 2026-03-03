Новак: Мы наблюдаем, как Европа постепенно себе обрубает те веточки, на которых они сидят

19:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Ситуация в Европе с газом сейчас очень нестабильная, наблюдается его дефицит. Рост цен на газ выше $700 за 1 тыс. куб. м является следствием всех этих проблем, заявил вице-премьер России Александр Новак «Первому каналу».

«Мы наблюдаем, как Европа постепенно себе обрубает те веточки, на которых они сидят. И мы не понимаем, честно говоря, их действия, даже независимо от того, что сегодня происходит на газовом рынке. Потому что в Европе, в принципе, дефицит газа. И вот сегодняшняя волатильность, рост цен до $700 за тыс. кубических метров газа, на мой взгляд, лишь еще раз подтверждает, что там очень нестабильно», — сказал он.

Цена газа на бирже в Европе 3 марта впервые с января 2023 года превысила $750 за 1 тыс. куб. м, свидетельствуют данные лондонской биржи ICE.