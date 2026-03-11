В результате ракетного удара ВСУ по Брянску повреждены 200 квартир и 33 объекта экономики – губернатор Богомаз
19:00 11.03.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Более 30 социальных и инфраструктурных объектов, а также 20 МКД пострадали в Брянске в результате ракетного удара ВСУ в ночь на 11 марта. Об этом сообщил глава региона Александр Богомаз.
«33 объекта нашей экономики повреждено, в том числе стоматологическая поликлиника, более 20 МКД, это 200 квартир повреждены», — сообщил губернатор в эфире Первого канала в программе «Время покажет».
Власти Брянска оперативно развернули пункт временного размещения для жителей дома на улице Красноармейской, пострадавшего в результате ракетной атаки. Все нуждающиеся были размещены в гостинице «Турист», сообщили в администрации города.
«Пострадавшим от обстрела выделили временное жилье в гостинице „Турист“. Как только на улице Красноармейской произошла трагедия, был выделен муниципальный транспорт. Всех пострадавших, а среди них были и дети, на автобусе вывезли в гостиницу», — сообщили в пресс-службе.
